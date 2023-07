Mondiali di calcio femminile, tutto lo stadio ascolterà i motivi delle scelte Var

Microfono in mano per spiegare le decisioni del Var, in modo che il pubblico dei Mondiali di calcio femminile - al via in Australia e Nuova Zelanda il 20 luglio - possa essere consapevole del perché della scelta. Ai direttori di gara è stato chiesto di fornire brevi descrizioni delle proprie valutazioni dopo il controllo. Alla Coppa del Mondo 2019, una serie di decisioni controverse avevano creato enormi critiche e, parlando oggi a Sydney, il presidente del comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha annunciato la 'svolta' sperando che questa possa portare ad una "maggiore trasparenza" nel gioco.

"Tuttavia non saremo perfetti, non vogliamo mettere gli arbitri sotto ulteriore pressione", ha aggiunto Collina, sottolineando che gli annunci saranno pronunciati in inglese e molti arbitri non sono madrelingua. "Abbiamo detto loro di essere naturali, di non essere stressati pensando 'ora devo seguire un copione'.

Se segui il football americano della Nfl, annunci delle decisioni degli arbitri ci sono da 50 anni e oggi, arbitri molto esperti fanno annunci divertenti con errori, perché parlando in un microfono, 60.000, 70.000 persone ascoltano la tua voce e non è facile. Ma siamo fiduciosi che funzionerà bene", ha aggiunto Collina.

Kari Seitz, che ha arbitrato quattro Mondiali femminili e che ora lavora come capo dell'arbitraggio della Fifa per il calcio femminile, ha dichiarato: "Abbiamo chiesto loro di comunicare qual è la decisione finale per il calcio di rigore, quello di punizione, fuorigioco, il motivo, l'esatto fallo commesso, chi lo ha provocato e se possono aggiungere una descrizione dell'episodio".