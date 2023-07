Galliani: "Ho una missione in testa: portare avanti questo Monza"

“Per me è un momento difficile, ma conoscendo il presidente sicuramente avrebbe voluto che andassimo avanti portando in alto il nome del Monza. Voglio sottolineare che Berlusconi non ha solo portato il Monza in A, lo ha anche mantenuto in Serie A". Così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza calcio, intervenendo dal ritiro di Ponte di legno-Tonale dove la squadra sta effettuando il proprio ritiro estivo.

"Altri acquisti dal mercato? Vediamo gli ultimi giorni, magari un centrocampista ma negli ultimi giorni di mercato se ci sarà un'occasione. Dobbiamo fare operazioni in uscita perché siamo in tanti, tutte le squadre hanno troppi giocatori".

Il dirigente brianzolo ha commentato le parole di Pier Silvio Berlusconi che ha detto che qualora il Monza dovesse essere ceduto verrebbe venduto a chi è in grado di portare avanti il progetto: "Io non parlo di questo. Qualunque domanda per le trattative vanno fatte a Fininvest. Il mio futuro? Il Monza è la mia priorità. Finché Fininvest o chiunque altro non mi manderà via io mi occuperò di Monza. È una missione che ho in testa da portare avanti finché mi sarà consentito".