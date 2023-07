Juventus e Agnelli, 100 anni insieme celebrati da dieci foto rigorosamente in bianco e nero

Il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli assume la presidenza della Juventus. A cento anni esatti dall'inizio della storia della famiglia Agnelli alla guida della Vecchia Signora, la società bianconera festeggia la ricorrenza pubblicando sui suoi account social un video e dieci foto rigorosamente in bianco e nero. Da Michel Platini a Sara Gama, da Alessandro Del Piero a Giorgio Chiellini, fino al taglio del nastro di Andrea Agnelli all'Allianz Stadium nel 2011. Come è puntualizzato sul sito web ufficiale della Juventus, è "una storia lunga un secolo, che dieci immagini forse non bastano a racchiudere nella sua grandezza, ma che milioni di cuori bianconeri nel mondo conoscono bene; e da quei milioni di cuori non può che arrivare la parola più semplice di tutte: grazie". Ciascuno dei protagonisti della storia bianconera ha voluto scrivere una dedica che è stata poi pubblicata sulla home page del sito. John Elkann, amministratore delegato di Exor e nipote dell'Avvocato Gianni Agnelli, per esempio racconta: "Sono stati cent'anni di batticuore, vittorie, batoste, rinascite e passione assoluta ereditate di generazione in generazione. Far parte di questa grande famiglia bianconera, che dovunque nel mondo si riconosce, si ritrova, si sostiene e si capisce con uno sguardo, e condividere l'amore viscerale per una squadra che per milioni di noi è una casa, è stata ed è una delle più grandi gioie della mia vita".

Mentre Zinedine Zidane scrive: "Tante emozioni: come non pensare all'Avvocato, sempre attento a me, alle sue telefonate all'alba dopo una partita vinta, alle sue apparizioni agli allenamenti... il mondo si fermava! La Juve è stata più di una famiglia, è stata un luogo in cui ho imparato davvero cosa significava 'competitività' come giocatore, e che mi ha spinto anche nella mia vita di uomo e in famiglia". Alessandro Del Piero aggiunge: "Sono tifoso della Juventus, sono stato 19 anni in bianconero, e questo mi ha dato la possibilità di fare parte di una grande storia e di capire cosa significa questo amore che dura da un secolo. Perché ci sono storie che non possono finire".