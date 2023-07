Lega Serie A, trattative private anche sui diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Ennesima fumata nera. Nell'assemblea odierna, convocata in videoconferenza, la Lega Serie A ha deciso di non accettare le offerte arrivate da parte dei due broadcaster Rai e Mediaset riguardo i diritti tv per Coppa Italia e Supercoppa italiana. All'unanimità è stato deliberato di rifiutare quanto proposto e preferire una successiva fase di trattative private.

In una nota resa pubblica si legge: "L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza. In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentare offerte per i diritti audiovisivi per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana (ciclo 2024/2027), la Lega Serie A comunica di aver ricevuto offerte da parte di 2 broadcaster. L'Assemblea ha deliberato all`unanimità di non accettare le offerte pervenute, prevedendo di conseguenza, come disciplinato dal bando, una successiva fase di trattative private, che sarà attivata con i due offerenti nel corso delle prossime settimane".

Trattive private, quindi, così come per i diritti TV relativi al campionato di serie A, secondo quanto stabilito nella scorsa assemblea dopo l'apertura delle buste di Dazn, Sky e Mediaset con offerte ritenute insufficienti dai presidenti di A: "Per quanto riguarda i diritti audiovisivi domestici del Campionato di Serie A, i Club torneranno a riunirsi entro la fine del mese di luglio per proseguire le valutazioni all'esito delle trattative private con i tre broadcaster interessati".