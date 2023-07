Lega Serie A: manca ancora l'accordo sulle offerte presentate dai broadcaster

Tutto rinviato per la vendita dei diritti tv della Serie A, relativa al campionato per il quinquennio ‘24-’29, all'Assemblea della Lega convocata per venerdì prossimo, il 14 luglio, presso la sede milanese di via Rosellini.

Per i diritti del campionato, l'iniziale apertura delle buste di Dazn, Sky e Mediaset aveva mostrato delle offerte ritenute insufficienti dai presidenti di A, con relativa decisione di rinviare a nuova assemblea. Unanime la volontà di proseguire con una nuova fase di trattative private con le tre emittenti rimaste in corsa. L'obiettivo rimane sempre quello di avvicinarsi al target fissato prima dell'asta, ovvero non andare troppo lontani dai 927,5milioni annui che la Serie A incassa oggi da DAZN e Sky, considerando anche le condizioni del mercato televisivo in Italia.

Entro il 2 agosto, la Lega dovrà stabilire se assegnare i diritti oppure procedere con l'apertura delle buste contenenti le offerte arrivate da sei soggetti per la realizzazione del Canale di Lega. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, aveva così commentato la situazione: "Alla luce di quanto riportato dall'ad De Siervo, è stato deliberato di concedere una proroga alle trattative private (con Dazn, Mediaset e Sky, ndr) per i diritti tv, che proseguiranno quindi nelle prossime settimane. Siamo arrivati al momento decisivo, all'esito di queste trattative o ci sarà assegnazione o si apriranno manifestazioni di interesse per il canale di Lega. Nei giorni scorsi avevamo ipotizzato che il lavoro fatto finora potesse arrivare a una conclusione ma è emerso che è un lavoro molto intenso che si portando avanti e quindi c'era bisogno di ulteriore tempo. Non c'è stato nulla che non è andato, siamo nel pieno delle trattative. Le buste con le offerte sono state aperte ma non è stato comunicato l'importo, non è stato considerato un importo definitivo visto che ci sono ancora delle trattative".