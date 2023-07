Calciomercato, colpo del Genoa: ufficiale l'arrivo dell'azzurro Retegui

Obiettivo, restare in Serie A e possibilmente puntare a posizioni di classifica in linea con il prestigio della Storia del club. Il Genoa di mister Gilardino tira fuori dal cilindro un acquisto di prima fascia: Mateo Retegui, 24 anni, è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L'italoargentino, di proprietà del Boca Juniors, è reduce dall'esperienza con la maglia del Tigre e si sta facendo apprezzare in azzurro.

Tre presenze nella nazionale di Roberto Mancini, fra le qualificazioni a Euro2024 e le final four di Nations League, a Retegui va un quinquennale fino a giugno 2028. Il giocatore approda in Liguria a titolo definitivo per 12 milioni. Per lui già pronta un'accoglienza da re.