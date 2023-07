Fifa distribuisce 209 milioni di dollari ai club che hanno prestato i loro calciatori alle nazionali

Nonostante siano stati i mondiali di calcio più contestati al mondo, la coppa del mondo svoltasi in Qatar nel 2022, vinta dall'Argentina, ha fruttato una bella quota di introiti alla Fifa per l'organizzazione del torneo. Parte di questi ricavi, circa 209 milioni di dollari, sono stati distribuiti alle società calcistiche che hanno prestato i loro giocatori alle nazionali partecipanti alla competizione mondiale. Più o meno sono stati 70 i calciatori convocati dalle loro rispettive nazioni che giocano nel Bel Paese.

In Italia sono ventisette i club, tra i 440 di 51 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni, che hanno ricevuto dalla Fifa un contributo in base ai loro atleti.

"Il programma Fifa Club Benefits è un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo abbia un impatto positivo sul calcio per club in tutto il mondo - dichiara il presidente della Fifa, Gianni Infantino - , Qatar 2022 non è stato solo l'apice della carriera per molti giocatori, ma anche il mondiale di maggior successo di sempre e quello che contribuirà allo sviluppo del calcio".