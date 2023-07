Al via i mondiali di calcio femminili: lunedì esordio della Azzurre contro l'Argentina

Iniziano domani, 20 luglio, la nona edizione del mondiale di calcio femminile, la più partecipata di sempre con 32 squadre. Di seguito l'iniziale programmazione prevista su Rai Uno e su Rai Sport, in base ai gironi eliminatori. Tutte le partite delle Azzurre andranno in onda in diretta su Rai 1, mentre le partite a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi, saranno trasmesse, in base al calendario e al cammino dell'Italia, anche su Rai 2 e su Rai Sport HD. Le ragazze di Milena Bertolini puntano a migliorare il piazzamento del 2019, quando si fermarono ai quarti di finale. Match d'apertura giovedì 20 luglio, ore 08:40, Rai Sport: Nuova Zelanda - Norvegia.

La nazionale femminile è una squadra nuova. La ct Milena Bertolini punta molto sui nuovi innesti, alla loro prima esperienza iridata. Le ragazze dovranno gestire un girone non proprio semplice. Le migliori due di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta. Parola d'ordine della azzurre: arrivare agli ottavi, ma prima dovranno incontrare l'Argentina nel match di esordio, la Svezia, avversario decisamente ostico, e infine il Sudafrica per chiudere il girone di qualificazione. Unico obiettivo per tutte: affrontare una partita per volta, e dimostrare che l'Italia femminile c'è, per la seconda volta consecutiva.

In conferenza stampa, Cecilia Salvai, difensore della Juventus, ha rivelato che il gruppo non vede l’ora di mettere in pratica il lavoro svolto nelle ultime settimane: "Puntiamo in alto. Si è creata una grande alchimia dentro e fuori dal campo, ci stiamo godendo questo cammino in un posto meraviglioso. Sono fiduciosa e molto contenta di essere qua: come le mie compagne non vedo l’ora che arrivi il 24 luglio”.