Mondiali di calcio femminili, i due stadi di Sydney dove le ragazze sognano di vincere

Un video della Fifa mostra le immagini da prospettiva aerea dei due stadi di Sydney che ospiteranno in tutto 11 partite, inclusa la finale, dei Mondiali di calcio femminili al via dal 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda e che saranno trasmessi in esclusiva per l'Italia dalla Rai. Nello Stadium Australia, che è stato il palcoscenico principale dei Giochi olimpici e paralimpici di Sydney nel 2000, si disputeranno cinque partite tra cui la finale e la prima sfida dell'Australia contro l'Irlanda, una delle due gare inaugurali a un'ora di distanza da quella tra Nuova Zelanda e Norvegia.

Il Sydney Football Stadium, inaugurato nel settembre 2022, è invece lo stadio di costruzione più recente dell'intera Coppa del mondo femminile 2023. Situato nel Moore Park, vicino al Sydney Cricket Ground, ospita abitualmente i campionati di rugby e le partite del Sydney FC, squadra di calcio della Serie A australiana. Nel Sydney Football Stadium si disputeranno sei gare dei Mondiali femminili, incluso uno degli ottavi di finale in programma il 6 agosto. È proprio qui che potrebbe giocare la nazionale femminile italiana se si dovesse classificare seconda nel Gruppo G.

(Ndr) Video pubblicato grazie alla "Courtesy of FIFA".