Brasile, Lula "non entusiasta" di Ancelotti: "Perché non risolve i problemi dell'Italia?"

Al momento, ricorrendo a un eufemismo, la soddisfazione è contenuta: la notizia di Carlo Ancelotti al timone della nazionale brasiliana “non accende” Luiz Inácio Lula da Silva. Il presidente ha criticato infatti su un canale televisivo locale la nomina del tecnico di Reggiolo alla guida della Seleção dal 2024.

"Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema dell'Italia, che non ha partecipato agli ultimi Mondiali?", si è chiesto il leader 77enne durante un'intervista giovedì sera al canale Sbt.