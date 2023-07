Il video di Lukaku che gira sui social: "La Juventus? Non credo che l'affare si farà"

Romelu Lukaku, avvicinato da un tifoso dell'Inter che vive in Belgio, a proposito di una possibile cessione alla Juventus confessa: "Non credo che l'affare si farà". In un video circolato sui social l'attaccante, il cui cartellino è ancora di proprietà del Chelsea, è fermato per strada da un fan che gli chiede di non dire mai "Forza Juve" anche qualora fosse ingaggiato dalla società bianconera. "No, mai", promette Romelu, che però prima di tornare in macchina chiarisce: "Non credo che il trasferimento si farà", accompagnando le parole con un'espressione del viso molto eloquente. Dopo avere rifiutato più volte l'ipotesi di giocare per l'Al Hilal, in Arabia Saudita, le prospettive dell'attaccante belga sono ora sempre più incerte.