Juan Cuadrado è ufficialmente un giocatore dell'Inter

"Tecnico, duttile ed affidabile: Juan è pronto per una nuova avventura a tinte nerazzurre. Welcome Juan", conclude la società. Quinto colombiano della storia dell'Inter, Cuadrado ha collezionato 115 presenze con la maglia della Nazionale, secondo di sempre dietro solo a David Ospina.

L'Inter dunque accoglie Cuadrado ma non mancano le proteste dei tifosi. Soprattutto sui social il suo passato alla Juventus non è stato perdonato, anzi. Una piccola apertura è arrivata da parte della Curva Nord, che ha provato a mettere un punto sul passato del giocatore e chiedere impegno per il futuro: "Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare", lo striscione appeso fuori dalla sede milanese del Coni.