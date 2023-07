Il nuovo ds della Juventus, Giuntoli: "Allegri il più talentuoso. Puntiamo su Chiesa e Vlahovic"

Un mandato preciso da parte della società. "Conta ciò che faremo, il club mi ha chiesto di tornare ad essere competitivi e sostenibili: dobbiamo dare un occhio ai conti e alla storia della Juve". Questi gli obiettivi del nuovo ds bianconero, Cristiano Giuntoli. "Ringrazio De Laurentiis e tutta Napoli, a loro va un pensiero speciale - evidenzia in conferenza stampa - e adesso sono contento. Ho avuto un'accoglienza straordinaria: ho trovato qualità in tutti i settori, dal mister allo staff ai calciatori, e sono tutti a grande disposizione".

Quindi le valutazioni su tecnico, giocatori, calciomercato. "Per grandi risultati servono talento, mentalità e disciplina: siamo sicuri che Massimiliano Allegri sia il più talentuoso di tutti. L'anno scorso - prosegue Giuntoli - è stato straordinariamente difficile, e una persona della sua caratura è stata l'ideale per la Juve. Ha fatto un'annata importante lanciando tanti giovani: Allegri può portare avanti il percorso con qualità”.

“E' normale - continua il ds anche in relazione all'”affaire Lukaku" - che sondiamo il mercato, ma puntiamo fortissimi sul nostro parco attaccanti: penso a Chiesa e Vlahovic, oltre a Kean e Milik, perché siamo convinti di avere un reparto competitivo. Diamo anche un'occhiata ai conti, è normale che in caso di offerta irrinunciabile ci penseremmo - continua Giuntoli sul serbo - ma sicuramente puntiamo molto su di lui".

"Ci sono ragazzi che lavorano a parte e sono fuori dal progetto: stiamo trattando Zakaria e Arthur con alcuni club, anche per Bonucci stiamo trattando con altre squadre ma non abbiamo trovato nulla che lo aggradi. Dobbiamo razionalizzare la rosa - aggiunge il ds - e in questo momento possiamo dire che gran parte del mercato in entrata è fatto anche se siamo solo agli inizi: è stato confermato uno dei centrocampisti più forti come Rabiot, un talento come Weah ed è stato riscattato Milik".