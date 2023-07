Il Lecce riparte da Roberto D'Aversa: "Non ci ho pensato due volte ad accettare la guida tecnica"

Da Marco Baroni a Roberto D'Aversa, per provare a bissare il successo della salvezza centrata nel campionato che ci siamo lasciati alle spalle . Il Lecce si affida all'ex tecnico di Parma e Sampdoria, due permanenze in Serie A garantite agli emiliani. "Devo ringraziare il presidente e la dirigenza per aver pensato al sottoscritto per un sodalizio così importante, dopo un biennio - sottolinea D'Aversa nella sala stampa dello stadio Via del Mare - in cui chi mi ha preceduto ha fatto così bene. Non vedo l'ora di mettermi gli scarpini, scendere in campo, e lavorare per una società che ha valori così importanti, che crede fermamente nei giovani, elemento fondamentale per un sodalizio che deve sempre tenere i conti in ordine. Per tutte queste ragioni non ci ho pensato su due volte ad accettare la guida tecnica".

A fare gli onori di casa il presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, insieme con il responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Sul modulo sembra avere le idee chiare: "L'idea è di scendere in campo con il 4-3-3 - spiega D'Aversa -, la variante che ci può essere è quella di scegliere vertice basso o vertice alto, quindi con la possibilità di passare al 4-2-3-1". "Con il direttore abbiamo già parlato - dice ancora -, abbiamo le idee chiare e c'è tanto da lavorare. Si viene da una stagione importante, in cui il Lecce ha già dimostrato grande fame. L'aspetto più importante sarà quello dell'atteggiamento, bisognerà avere ancora più fame per riuscire a fare qualcosa di importante". Infine un passaggio sulla tifoseria giallorossa: "Ho ancora negli occhi le immagini dell'esultanza sotto la curva a Monza in occasione della salvezza: è difficile trovare una curva così anche in trasferta. E tutto questo ha pesato sulla mia scelta, perché avere l'appoggio dei propri sostenitori a casa e fuori, per una realtà come il Lecce, è fondamentale".