In memoria del Cavaliere: l'8 agosto Monza-Milan per il "Trofeo Silvio Berlusconi"

Il presente e il passato del Silvio Berlusconi uomo di calcio. Monza e Milan si affronteranno per aggiudicarsi il Trofeo dedicato all'ex presidente delle due società, che si giocherà allo U-Power Stadium il prossimo 8 agosto alle 21. I due club si ritroveranno ogni anno con la formula dell'alternanza dei campi da gioco, nel ricordo dell'ex premier - scomparso lo scorso 12 giugno - che da proprietario del Milan ha vinto 31 trofei dal 1986 al 2017 e che alla guida dei brianzoli è riuscito a ottenere la prima promozione in serie A in 110 anni di storia.

Fino allo scorso anno l'impegno estivo per eccellenza dei rossoneri, tra gli incontri amichevoli, era rappresentato dal Trofeo Luigi Berlusconi intitolato al padre dell'ex presidente del Consiglio.