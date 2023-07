Under21, il ct degli Azzurrini Nicolato saluta: "È stato un onore, mi mancherete”

Per gli annunci ufficiali bisognerà aspettare ancora qualche giorno ma Paolo Nicolato si porta avanti e attraverso la sua pagina Instagram si congeda.

Quella contro la Norvegia all'Europeo di categoria resterà la sua ultima partita al timone dell'Under 21, alla fine di un percorso iniziato nel 2016 all'interno delle selezioni azzurre.

"È arrivata la fine anche di questo viaggio... - scrive Nicolato - Il momento del distacco è sempre molto difficile, fatico tremendamente a esprimere le mie sensazioni a parole anche se, credetemi, vorrei esserne capace. Per questo mi affido alla scrittura, forse più consona al mio carattere. Sono stati sette anni incredibili, che mi hanno regalato emozioni che mai avrei pensato di provare, arricchendomi professionalmente e umanamente. Rappresentare il proprio Paese in quasi cento partite è stato un vero privilegio, cantare l'inno di Mameli con il cuore in gola un'emozione irripetibile. Ho cercato in ogni momento di esserne all'altezza, spero di esserci riuscito".

Il tecnico, 56 anni, ripercorre le tappe più importanti del suo cammino - "Quel meraviglioso titolo di vice campioni d'Europa U19, l'incredibile semifinale al Mondiale U20 in Polonia e il quarto di finale in U21 due anni dopo".