Calcio Usa, l'Inter Miami: "Tre anni per portare qui Messi. Per lui 50-60 milioni l'anno"

Un lungo lavoro per far approdare oltreoceano Leo Messi. “L'idea di portarlo qui - ha raccontato a ”El Pais" Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami - è arrivata nel 2019. Ci sono voluti tre anni. L'ultimo anno e mezzo - ha proseguito - è stato molto intenso. Ci sono stati tanti incontri con il padre Jorge. Ho passato l'intera Coppa del Mondo in Qatar guardando l'Argentina e ho considerato la trattativa chiusa a fine di maggio". Mas ha anche rivelato che lo stipendio che riceverà l'argentino oscilla "tra i 50 e i 60 milioni di dollari l'anno". Ma la Pulce beneficerà di altri vantaggi finanziari, come una percentuale sulla rivendita delle maglie del club, oltre ai profitti sui diritti tv del campionato americano, detenuti da Apple.

Getty Lionel Messi, Paris Saint-Germain

Il numero uno del club della Major League Soccer ha sostenuto anche che "quando Messi si ritirerà, avrà delle quote nel club". Messi - ha continuato Mas - “potrà trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti nel mondo. Penso che voglia lasciare il segno e potrà farlo al di là del calcio”. L'esordio del Campione del mondo con la maglia della squadra della Florida dovrebbe avvenire il 21 luglio in una partita di Coppa di Lega.

gettyimages Jordi Alba con la nazionale spagnola

Ma non solo Messi. La società vuole portare in MLS anche Jordi Alba e Luis Suarez. In pratica il club degli Usa vuole ricostruire buona parte del grande Barcellona di qualche anno addietro. "Arriveranno altri due o tre giocatori - ha aggiunto il proprietario del club -. Stiamo parlando con Jordi Alba; mentre Luis Suarez ha un contratto con una clausola rescissoria. Vedremo", ha concluso.