Caldo, dal ministero della Salute 10 regole per combattere i rischi causati dalle alte temperature

Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi bollino rosso (allerta di livello 3, la più alta) in 8 città: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Domani bollino rosso in 10 capoluoghi: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

L'allerta di livello 3 indica condizioni di emergenza, ondata di calore, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Dieci regole per aiutare i cittadini, soprattutto i più fragili come gli anziani, a combattere il caldo che sta affliggendo l'Italia, con temperature che possono superare i gradi. Il ministero della Salute ha creato un vademecum su come comportarsi per limitare i rischi sulla salute delle alte temperature.

Secondo i dati dell’Oms, nel 2022 le temperature estreme sono state responsabili di 15.000 morti in Europa.

In Italia, sempre nel 2022, il sistema nazionale di sorveglianza ha registrato un incremento complessivo della mortalità del 15% (+ 5.635 decessi) rispetto alla media (2015-2019). Si registra inoltre un trend crescente della mortalità proporzionale al crescere dell’età, con un aumento del 21% nella classe di età di persone al di sopra degli 85 anni.

Per invitare le persone a proteggersi dal caldo il ministero della Salute ha lanciato la campagna “Proteggiamoci dal caldo”, con un decalogo che indica quali comportamenti e misure seguire per limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, prevenendo in questo modo i danni causati dalle elevate temperature e proteggere anche i più fragili e gli animali domestici.