Ondata di caldo record in Cina: picco di oltre 50 gradi registrato ieri nel Nord-ovest del Paese

Giornate di caldo record non solo in Italia, ma in varie zone del pianeta.

Tra i Paesi più colpiti dall'allarmante rialzo delle temperature c'è la Cina. Nel Nord-ovest del Paese la colonnina di mercurio segna oltre cinquanta gradi centigradi. Il caldo record è stato registrato nel villaggio di Sanbao, prefettura di Turpan, depressione a sud-est del capoluogo regionale di Urumqi, dove, secondo quanto riferito dall'Osservatorio Meteorologico dello Xinjiang e poi riportato dall'emittente televisiva statale China Central Television, nella giornata di sabato sono stati stati registrati 50,4 gradi.

Altre indicazioni, citate dai media locali dello Xinjiang e rilanciate dall'agenzia Reuters, parlano di un picco di 52,2 gradi registrato ieri a Turpan, con temperature che rimarranno ancora elevatissime per almeno altri cinque giorni.

Il nuovo picco giunge nel pieno di un'ondata di caldo che da settimane attraversa il nord della Cina: i nuovi valori superano anche il record di 50,3 gradi centigradi, raggiunti nel 2015, nella vicina Ayding, località che si trova 150 metri al di sotto del livello del mare.