Caldo torrido, Matera vieta i mezzi trainati dai cavalli

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha vietato fino al 31 agosto la circolazione in città "di calessi, carrozze e altri mezzi trainati da cavalli". Il divieto è valido dalle ore 11:00 alle 18:00 "e in ogni caso quando la temperatura atmosferica è pari o superiore ai 30°, con brevi deroghe possibili solo in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune". Nel sottolineare che le sanzioni per i trasgressori vanno da 25 a 500 euro, Bennardi ha definito "necessaria" l'ordinanza, "a tutela degli animali".