Camorra: l'omicidio di Giuseppina Verde doveva sembrare una rapina. La verità dopo 19 anni

Doveva sembrare una rapina, la morte di Gelsomina Verde, non un efferato omicidio di camorra, quale poi è stato, che avrebbe potuto aprire le prime pagine dei giornali: a rivelarlo agli investigatori è Salvatore Tamburrino, uno dei sette collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno consentito alla Squadra Mobile di Napoli di individuare e arrestare Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, altri due componenti del commando che la notte del 21 novembre 2004 ha brutalmente assassinato la donna, estranea alle dinamiche dei clan di Scampia e colpevole solo di essere la fidanzata di Gennaro Notturno, ritenuto uno dei protagonisti della scissione dal clan Di Lauro.

Tamburrino (che, dopo avere ucciso la moglie Norina Mattuozzo consentirà poi la cattura di Marco Di Lauro, preso dopo una lunga latitanza) parla di un summit risalente a qualche giorno prima dell'omicidio di Gelsomina, una riunione a casa di Cosimo Di Lauro, cui presero parte lo stesso Cosimo, i fratelli Marco e Ciro, e Giovanni Cortese. "Ugo De Lucia (capo di uno dei gruppi di fuoco del clan Di Lauro) - dice Tamburrino - fece il nome di Gelsomina Verde in quanto aveva una relazione con Notturno Gennaro... diceva che poteva dirci dove stava...".

“A questo punto – prosegue Tamburrino - Cosimo disse a Ugo ”prendi questa ragazza e cerca di sapere quante più informazioni possibili su Sarracino (il soprannome di Gennaro Notturno)'". Secondo quanto racconta il "pentito" la ragazza, però, "s idoveva uccidere comunque, perché non avvisasse il fidanzato...Marco e Ciro Di Lauro si raccomandarono con Ugo De Lucia di non fare casino perchè era prevedibile che l'omicidio di una ragazza avrebbe fatto molto clamore sui giornali: “vedi tu - dissero i fratelli Marco e Ciro – di farlo passare per una rapina".

Ma le cose non andarono così e "Quando apprese la notizia al telegiornale che Gelsomina non solo era stata uccisa ma addirittura bruciata nella macchina - racconta ancora Tamburrino - Marco Di Lauro, in mia presenza, si mise le mani nei capelli. Mandò a chiamare Ugo De Lucia e gli disse: “che cazzo hai combinato? Ti avevo pure detto di non fare casino". Fu Tamburrino a recarsi da Ugo De Lucia e lo trovò con i capelli rasati: "per colpa del cugino Luigi" , racconta il pentito. Quest'ultimo non si era accorto che Ugo era troppo vicino quando incendiò la macchina dentro la quale c'era la ragazza era già morta, "e le fiamme gli avevano bruciato i capelli e le sopracciglia", costringendolo a rasarsi.

"Si sono resi artefici di un male assoluto e irredimibile", lo scrive il gip di Napoli Marco Giordano nell'ordinanza con la quale accolto le conclusioni cui è giunta la Dda di Napoli (sostituto procuratore Maurizio De Marco) e disposto quindi due arresti in carcere. I due indagati hanno contribuito, secondo gli inquirenti e anche secondo il giudice, a sequestrare e uccidere "in modo vigliacco, subdolo, brutale e impietoso... una donna giovanissima, indifesa, innocente, estranea, in prima persona, alla contesa camorristica in atto... dando mostra di un'assoluta insensibilità etica..." e di "completo asservimento a logiche e dinamiche talmente aberranti da risultare maggiormente prossime a quelle proprie del terrorismo, più che a quelle, pur gravemente malsane ed inumane, della criminalità organizzata di stampo mafioso". Per la Procura di Napoli, infatti, il modus operandi messo in campo dal clan Di Lauro in occasione della prima faida di Scampia aveva come obiettivo fare terra bruciata intorno agli scissionisti (i gruppi criminali Abete-Notturno, Abbinante ,Marino e Amato-Pagano) minacciando la popolazione affinché non desse loro supporto e fornisse nel contempo tutte le informazioni possibili per stanarli dai loro rifugi. Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino, infine, sembrerebbe che in quel periodo la gestione del clan Di Lauro fosse collegiale e non ascrivibile a un singolo esponente della famiglia malavitosa.