Carburanti, Urso: nell'ultima settimana +4 centesimi per l'aumento delle quotazioni internazionali

"Il prezzo dei carburanti è cresciuto di 4 centesimi nell'ultima settimana. È la conseguenza dell'incremento delle quotazioni internazionali, che comunque restano lontane da quelle precedenti, quando siamo riusciti a convincere la Commissione Ue sul tetto al prezzo del gas". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa sul caro carburanti.

"Da domani scatta il cartellone con i prezzi medi dei carburanti. Ciascun cittadino può verificare quando va a fare rifornimento di benzina se viene sottoposto a un prezzo suprioriore al prezzo medio che è inferiore a 2 euro" ha quindi affermato il ministro Urso, spiegando che "eventualmente notassero picchi davvero anomali, i consumatori possono denunciarli, sul sito del ministero o alla Guardia di finanza". "Con questa ulteriore operazione trasparenza, pensiamo di mantenere il pezzo al di sotto dei livelli internazionali", dice Urso, e ridurre l'impatto di eventuali variazioni.

Il taglio delle accise era stato "un intervento del precedente governo quando i prezzi dell'energia erano schizzati alle stelle. Oggi i dati sono ben diversi, dunque riteniamo che le risorse pubbliche debbano essere destinate laddove ci siano davvero delle emergenze" ha proseguito detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, in conferenza stampa al Mimit.

Domani, con il ministro Pichetto e il sottosegretario Bitonci, presenteremo alle associazioni il quadro normativo che intendiamo presentare per dare un assetto organizzativo al settore della distribuzione dei carburanti dando risposte che si aspettavano da tanto tempo". Così Urso, parlando del disegno di legge sulla riorganizzazione della rete. Il ddl "sarà a 360 gradi", assicura il ministro, ma ci sarà bisogno poi "di qualche settimana in più per il reperimento delle risorse, anche alla luce della revisione del Pnrr e della manovra", precisa.