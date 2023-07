Il Cardinale Parolin a Schio: “Tutti abbiamo una schiavitù da cui liberarci”

Continuano a Lampedusa senza sosta gli sbarchi di immigrati. Le condizioni di navigazione migliorano, il numero di imbarcazioni provenienti dal Nord Africa aumentano e il timore di nuove vittime permane. Attualmente viviamo la crisi migratoria più grande mai vista dopo la Seconda Guerra mondiale.

L’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della Droga e la prevenzione del Crimine (UNODC), assicura che il traffico di esseri umani è una delle attività illecite più lucrative in Europa, con gruppi criminali che ottengono profitti per 3 miliardi di dollari all’anno. Una vittima su cinque della tratta è un bambino e due terzi delle vittime nel mondo sono donne.

Papa Francesco afferma che le popolazioni vulnerabili più gravemente esposte a subire questo crimine sono “le persone impoverite dalla crisi economica, dalle guerre, dal cambiamento climatico e da tanta instabilità e anche le più facilmente reclutate”. In questo senso, ha incoraggiato a “cercare modi per trasformare le nostre società e prevenire la piaga vergognosa della tratta di persone”, che ha definito come un “fenomeno oscuro”.

Nella città di Schio (Vicenza) il segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, ha benedetto la statua della Santa Giuseppina Bakhita (1869-1947). La scultura, realizzata da Timothy Schmalz, è dedicata alla patrona delle vittime della tratta di essere umani. La suora sudanese, vissuta e morta a Schio, avendo subito anch’essa durante la sua vita i soprusi dalla schiavitù, è stata scelta come protettrice dei più deboli. È stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000. La “Madre Moretta”, come veniva conosciuta, ha riportato 144 cicatrici subite nel momento del sequestro e della riduzione in schiavitù già all’età di 9 anni. La vita della santa africana testimonia la tribolazione di questo popolo, ma anche la speranza in un Dio che è amore e non dimentica il grido di sofferenza dei suoi figli.

L’opera “Let The Oppressed Go Free” (“Lasciate che gli oppressi siano liberi”) è stata installata nei pressi della chiesa di San Francesco d’Assisi con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno del traffico di esseri umani. Realizzata interamente in bronzo (misura 6 metri di lunghezza, 1,2 di larghezza e 2,4 di altezza), l’opera è stata ispirata da un passo della Bibbia del Profeta Isaia: “Questo è il digiuno che voglio - oracolo del Signore -: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo". Durante l'udienza generale Papa Francesco ha avuto un incontro con Schmalz e con il Presidente della Rudolph P. Bratty Family Foundation, Christopher Bratty, durante il quale hanno riflettuto sull'eredità di Santa Bakhita. Al termine, Sua Santità ha benedetto una miniatura della scultura realizzata con una stampante 3D donatagli dall'artista e dalla Fondazione.

“Guardando questa statua”, ha dichiarato Parolin durante la benedizione, “viene da pensare che le persone finiscano all’altezza della botola, ma in realtà, continuano anche nel sottosuolo. Tutti gli uomini del mondo possono pensarsi raffigurati in quest’opera perché credo che tutti abbiamo una schiavitù da cui liberarci”. “L’individualismo” ha aggiunto, “ci impedisce di prenderci cura degli altri, come dovremmo fare”. Papa Francesco continua a riportare l’attenzione sull’indifferenza con cui guardiamo la realtà del nostro tempo, dei nostri giorni, soprattutto la realtà di sofferenza, dolore e di vulnerabilità. Solo se ci libereremo da questa schiavitù saremo veramente in grado di aiutare gli altri.