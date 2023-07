"Incoronazione scozzese" di re Carlo III, alla Holyrood Week

Riprendono le festività per commemorare l'incoronazione di Re Carlo III, avvenuta lo scorso 6 maggio a Londra: in Scozia è in corso la sua "seconda" incoronazione, in occasione dell'annuale Holyrood Week o Royal Week, che simboleggia il legame tra i reali e il popolo scozzese.

Re Carlo III ha ricevuto, nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo, gli Honours of Scotland, gli onori di Scozia, rappresentati dalla corona, lo scettro e la spada della nazione del Regno Unito. "Mentre li offriamo al re, celebriamo la pace e l'unità della nostra terra e della sua gente, e insieme ci dedichiamo nuovamente a servire il bene comune della nostra nazione", è stata la formula di rito pronunciata durante la presentazione dei gioielli della corona al monarca.

La funzione è proseguita con alcune preghiere e al termine è stato eseguito l'inno nazionale “God Save the King”. Il re e la regina Camilla hanno poi lasciato la cattedrale per tornare al Palazzo di Holyroodhouse mentre risuonavano 21 salve di cannone dal castello di Edimburgo. Hanno infine ricevuto l'omaggio delle Red Arrows, la pattuglia aerea acrobatica della Raf che ha sorvolato la città.