Caro biglietti aerei, informativa del ministro Urso in Consiglio dei ministri: "Mi aspetto un calo"

Nel Consiglio dei ministri convocato alle 18 il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso farà una “informativa sul caro prezzi di alcuni beni di prima necessità e sui voli aerei nazionali”. Lo si legge in un’integrazione dell'ordine del giorno della riunione del governo.

Urso, già stamane intervenendo a L'aria che tira su La7, aveva detto di essere in attesa di ulteriori dati dalle compagnie aeree (ascoltate al ministero pochi giorni fa) per fare un punto sui prezzi altissimi dei voli, soprattutto sulle tratte nazionali. L’esponente di Fratelli d’Italia ha precisato di aspettarsi comunque un calo delle tariffe a breve.

“Basta chiacchiere, servono i fatti. Non serve a nulla un'informativa se non seguono decreti contro le speculazioni. Se sui voli i prezzi per questa estate sono ormai decollati, e quindi è come provare a rimettere il dentifricio nel tubetto, sui beni di prima necessità si può fare molto, se c'è la volontà politica di agire” commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.