Omicidio a Casal di Principe: il 20enne confessa e chiede scusa

Ha confessato l'omicidio Anass Saaoud, il 20enne arrestato venerdì per la morte di Giuseppe Turco, 17enne di Villa Literno (Caserta) accoltellato e ucciso nella notte di giovedì 29 giugno in piazza Villa a Casal di Principe.

Nel corso dell'interrogatorio di oggi, tenutosi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (dove è ristretto), il giovane, di origine marocchina, ma cresciuto in Italia dove lavora come idraulico, ha risposto a tutte le domande del gip Ilaria Giuliano, ammettendo i fatti.

Come fatto sapere dal suo avvocato difensore, Mirella Baldascino, il giovane sarebbe molto provato psicologicamente e pentito di quello che ha fatto. Ha anche chiesto scusa alla famiglia del 17enne ucciso. Si attende ora l'esito della udienza di convalida.

Una lite per una ragazza avrebbe portato alla morte di Giuseppe Turco

All'origine della rissa che ha portato ala morte di Turco ci sarebbe una contesa amorosa. Secondo il racconto del giovane di origini marocchine ci sarebbe stata una rissa, scatenata dall'arrivo della ragazza che in passato era stata legata sentimentalmente alla vittima e che ora sembra avesse una relazione con lui.

Subito dopo il fatto il ventenne è fuggito, ma è stato subito rintracciato grazie alle testimonianze dagli amici della vittima, i quali hanno riferito che già in passato i due si erano scontrati sui social per lo stesso motivo. Il luogo dove è avvenuto il delitto è controllato da alcuni sistemi di videosorveglianza le cui immagini però non hanno dato un contributo rilevante agli inquirenti.

Giuseppe Turco avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre. È stato ucciso da diverse coltellate (almeno otto). Il ventenne fermato, accusato di omicidio volontario, qualche anno fa era stato sorpreso con un'arma da fuoco, sempre dai carabinieri, davanti a un negozio e per questo era stato denunciato per porto d'arma da sparo abusivo in luogo pubblico. La vittima era invece incensurata.