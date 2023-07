Caso 'camici', Attilio Fontana prosciolto anche in appello: il fatto "non sussiste"

Attilio Fontana non sarà processato perché “il fatto non sussiste”.

Il presidente della regione Lombardia, indagato per il cosiddetto “caso camici”, è stato così prosciolto da ogni accusa anche in sede di appello, confermando quanto già sentenziato in primo grado nel marzo 2022.

Stesso verdetto per il cognato Andrea Dini e i tre dirigenti della Regione Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, la dirigente a capo dell'ufficio acquisti di Aria, Carmen Schweigl e Pier Attilio Superti, vice segretario generale di Regione Lombardia. Per tutti era stato chiesto il processo.

Fontana era accusato di frode in pubbliche forniture e inadempimento contrattuale per l'affidamento da parte della Regione Lombardia di una fornitura da 75mila camici e 7mila Dpi a Dama Spa - società del cognato con un 10% delle quote in mano alla moglie di Fontana, Roberta Dini - per 513mila euro.

La "trasformazione" da fornitura in donazione alla centrale acquisti regionale dei camici e altri dpi da parte di Dama spa, aveva scritto il gup nelle motivazioni dei proscioglimenti, "si è realizzata con una novazione contrattuale che è stata operata in chiaro, portata a conoscenza delle parti, non simulata ma espressamente dichiarata" e non ci fu alcun "inganno".

Nel 'caso camici', aveva spiegato il giudice, "pare difettare in toto la dissimulazione del supposto inadempimento contrattuale". Inadempimento contestato, invece, dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Paolo Filippini e Carlo Scalas, quando quella fornitura dell'aprile 2020 affidata a Dama da 75mila camici e altri 7mila dpi per 513mila euro, si era trasformata in donazione, dopo la consegna di circa 50mila camici, e non erano stati più consegnati i rimanenti 25mila. Da qui l'accusa di frode in pubbliche forniture.

La Procura aveva presentato ricorso e il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo in udienza aveva insistito perché gli imputati andassero a processo. Processo ritenuto, invece, non necessario sia dal gup che ora dalla Corte d'Appello. La decisione è definitiva, non appellabile.

Per compensare il mancato guadagno, secondo l’accusa, Fontana aveva predisposto a favore del cognato un bonifico da 250mila euro da un suo conto all’Unione Fiduciaria dal quale nel 2015 aveva 'scudato' 5,3 milioni di euro Operazione bloccata e finita sotto la lente della Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d’Italia dando il via a un ulteriore filone di indagine per autoriciclaggio archiviato su istanza della stessa Procura di Milano

La Corte d’appello di Milano ha respinto così il ricorso presentato dal sostituto procurato generale Massimo Gaballo che aveva 'sposato' la linea dei pm di Milano Carlo Scalas e Paolo Filippini contro il proscioglimento sancito in primo grado il 13 maggio 2022 dal Gup di Milano Chiara Valori.

Nell'atto di appello dei pm contro il proscioglimento in primo grado si era parlato di "condotte funzionali alla tutela degli interessi del Governatore Attilio Fontana e di quelli economici della Dama spa" che hanno "avuto l'esito di posporre l'interesse pubblico ad interessi privati convergenti". Per i pm la prima sentenza di proscioglimento sarebbe stata viziata da una "non corretta lettura degli atti processuali". Una linea che non è stata sposata dai giudici dell’appello.

Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.

"Sono molto contento, me lo aspettavo ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia stata riconosciuta", afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando - durante un sopralluogo a Malpensa Cargo - il proscioglimento in appello sul caso camici. “Non ho mai avuto dubbi su questo fatto - ha concluso - e spero che se ne accorgano in tante persone”.

"Felici per il Presidente Attilio Fontana e per tutti i cittadini lombardi, il tempo è sempre galantuomo! Adesso aspettiamo le scuse di Pd, 5Stelle e sinistri vari che hanno offeso e insultato per mesi". E' Matteo Salvini a salutare così sui suoi social il proscioglimento definitivo del governatore lombardo Attilio Fontana, scagionato anche in appello dall'accusa di frode in pubbliche forniture insieme ad altre quattro persone per il cosiddetto "caso camici", la fornitura liberale del cognato a Regione Lombardia all'inizio del covid che per la procura di Milano era invece una pezza al buco dell'affidamento diretto a un parente.

Il giudice dell'udienza preliminare, Chiara Valori, il 13 maggio dello scorso anno aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per il governatore, per il cognato Andrea Dini, per Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, la centrale acquisti della Regione, e per la ex dirigente Carmen Schweigl; il non luogo a procedere era stato disposto anche per il vicesegretario generale della Regione Lombardia, Pier Attilio Superti. Il proscioglimento di Fontana, dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta, mette "la parola fine ad anni di attacchi inutili e pretestuosi. Una certa opposizione dovrebbe soltanto chiedere scusa a Fontana e ringraziarlo per quello che ha fatto".

"Finalmente giustizia (tardiva) è fatta!", interviene a sua volta con durezza il coordinatore lombardo del Carroccio Fabrizio Cecchetti. "Ma in mezzo ci sono stati tre anni in cui Fontana è stato additato dal PD, soprattutto, e dalle opposizioni e dai loro partiti, come il peggiore dei malfattori. Chi gli domanderà scusa per tutto il fango che ha ricevuto in questi anni?".

Il ministro Roberto Calderoli si dice "contento, da parlamentare e da storico esponente leghista, per il completo proscioglimento" di Fontana di cui "sono amico, amico direi storico, perché conosco Attilio da più di trent'anni, lo conosco veramente bene e con lui ne ho passate tante. Resta l'amarezza, umana oltre che politica, per tutto quello che ha passato in questi lunghissimi tre anni, che sono tanti, perdendo tanta serenità e anche tante energie: forza Attilio, anche questa è passata e sono davvero felice per te".