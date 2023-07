Caso La Russa jr, oggi dai pm la ragazza che l'accusa di stupro (con l'amica a cui ha chiesto aiuto)

Dalle analisi, la presenza di cocaina e cannabis nel corpo della ragazza è stata effettivamente riscontrata, oltre a benzodiazepine , che però assume regolarmente – ha dichiarato lei stessa in sede di denuncia. Per quanto riguarda altre eventuali sostanze che potrebbe aver inconsapevolmente ingerito (si è parlato del Ghb , la cosiddetta “ droga dello stupro ”), gli accertamenti medici saranno più difficili, dal momento che i residui organici permangono nel corpo per poco tempo. E, dalla notte della presunta violenza, sono passati 50 giorni.

Una vicenda mediatica e politica , prim’ancora che giudiziaria, quella che si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sulla seconda carica dello Stato, al centro della polemica con i partiti d'opposizione per aver sostenuto che, dopo l’interrogatorio a cui ha sottoposto il figlio (Ignazio La Russa è avvocato), non ha riscontrato elementi penalmente rilevanti per l’ultimogenito, aggiungendo che la credibilità di quanto detto dalla 22enne è minata dal fatto che “la giovane aveva assunto cocaina” (frasi su cui si è innestata la polemica che coinvolge Filippo Facci ).

Gli uomini della Procura di Milano e della Squadra mobile stanno sentendo adesso la conoscente ch'era in compagnia della ragazza, la sera in questione. La presunta vittima si è recata a denunciare la sua versione dei fatti lo scorso 29 giugno, dopo essere stata accompagnata dai famigliari alla Clinica Mangiagalli, per ricevere le cure e fare le analisi del caso.

Risvegliatasi “nuda” e “molto confusa”, la giovane ha detto di essersi ritrovata nel letto del ragazzo con cui aveva trascorso la notte, prima di “spegnersi” e non sapere più nulla. Il ragazzo che l’avrebbe portata a casa è proprio Leonardo Apache. La 22enne ha dichiarato anche di aver incrociato lo sguardo del presidente del Senato, che si sarebbe affacciato nella stanza dove giaceva a letto e, avendola vista, si sarebbe allontanato. Lei, “spaventata”, ha subito scritto all’amica che era con lei la sera prima, nel locale del centro di Milano dove è avvenuto l’incontro: “Cosa è successo? Amo, mi sono svegliata qui da lui e non ricordo nulla. Aiuto…”. In casa La Russa ci sarebbe stato anche un amico del figlio del presidente del Senato, che fa il dj, è stato identificato ma non indagato. Il resto è sulle pagine dei giornali.

Ora i pubblici ministeri Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro stanno sentendo anche l’amica che ha ricevuto questi messaggi sul cellulare. “Non mi ricordo bene, non va bene, faccio troppi casini. Raccontami di ieri” chiede la 22enne all’accompagnatrice, via chat. Lei risponde: “Tu sei da lui, ora? Avete fatto sesso? […] Penso che ti abbia drogata”. Poi precisa: “Stavi benissimo fino a quando lui ti ha offerto il drink, tu eri stata normale, eri stranormale […], è dopo il drink che sei diventata strana strana”. Poi la presunta vittima conclude: “Non mi ricordo nulla amore. Lascia stare. Che non esca la cosa… spero non mi abbia vista nessuno”. E l’amica ribatte: “Spero lo denunci, […] ti ha per forza drogata. Non può essere c (il riferimento è alla cocaina, ndr). Non ti fa quell’effetto, non era mai successo tutte le altre serate”.

I telefoni, tuttavia, non sono stati sequestrati dagli inquirenti per analizzare le chat. Così come sarà impossibile avvalersi delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza, in cui potrebbero essere finiti i soggetti coinvolti nella vicenda: essendo passato troppo tempo da quei fatti, ogni registrazione non è più disponibile.