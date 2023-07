Caso Santanchè, la versione della ministra oggi in Senato

Alla fine il 5 luglio è arrivato.



E' il giorno in cui nell'Aula del Senato - come riferisce un asettico comunicato - “è all'ordine del giorno dell'Assemblea l'informativa del Ministro del turismo, Daniela Santanchè, sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa”.

Il servizio giornalistico è quello della trasmissione Rai Report e i successivi articoli di stampa sono quelli che hanno scavato nel non sempre lineare intreccio delle aziende controllate dalla ministra, la cui gestione è stata messa sotto la lente della Consob e della Procura di Milano, oltre che di una serie di cause civili. Le ipotesi sono pesanti e vanno dal falso in bilancio per occultare i dissesti patrimoniali al mancato pagamento di dipendenti e creditori, fino allo scorretto utilizzo dei fondi erogati alle imprese durante la pandemia, mai restituiti.

Nei giorni scorsi del resto le polemiche hanno investito anche la compattezza della maggioranza, dopo l'approvazione - con parere favorevole del governo - di un ordine del giorno presentato dal Pd che impegnava il governo stesso “ad adottare ogni iniziativa utile al fine di potenziare i controlli sull'utilizzo appropriato della cassa straordinaria Covid, così come delle altre provvidenze previste durante la fase della pandemia e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolente, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti”. Nel testo si citava esplicitamente l'inchiesta di Report e la "Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla senatrice Santanchè".

Avremo dunque nel pomeriggio la versione ufficiale della ministra, l'autodifesa sulla conduzione dei suoi affari preparata a quanto trapela con un team di avvocati. Tutto da vedere poi quale ne sarà l'effetto politico. All'informativa seguirà un dibattito - 5 minuti di intervento per gruppo - ma nessun voto.

Se l'opposizione appare agguerrita - ma con sfumature significativamente diverse - nel contestare tutte le opacità emerse dai procedimenti giudiziari e dalle indiscrezioni che trapelano via stampa, i segnali che vengono dai palazzi della politica romana parlano di un ricompattamento della maggioranza: con l'indicazione della stessa premier Giorgia Meloni agli alleati di abbassare i toni, “non creare problemi” e rinviare ogni decisione a un eventuale rinvio a giudizio, che comunque non dovrebbe arrivare prima della pausa estiva. Si fa interprete di questa linea il segretario della Lega, Matteo Salvini: "Santanchè? Io ho assoluta fiducia nei colleghi, viviamo in un Paese dove si è innocenti fino a prova contraria. Non mi confronto con la sinistra sulla base delle inchieste".