Ceccon manca il bis di un soffio: è argento nei 100 dorso, vince l'oro lo statunitense Murphy

Oro per l'americano Ryan Murphy nella finale dei 100 metri dorso maschili dei Mondiali di nuoto. L'azzurro Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'argento. I due nuotatori sempre appaiati hanno dato spettacolo e alla fine ha vinto lo statunitense. Il vincitore della medaglia d'oro ha chiuso in 52".22, mentre il campione veneto, 22enne, primatista del mondo chiude la gara in 52".27 (cinque centesimi dietro l'americano). A chiudere il podio, poi, bronzo per l'altro statunitense Hunter Armstrong

Queste le dichiarazioni a caldo alla fine della gara dell'azzurro: "La gara non mi è piaciuta particolarmente, ho sbagliato la partenza e buttato l'arrivo sicuramente. Stare in mezzo a due nuotatori con le due partenze migliori al mondo forse mi ha penalizzato. Il tempo comunque è stato buono. Murphy? C'è grande rivalità tra noi, l'anno scorso ho vinto io, questa volta lui: lo sport è così. Io sono entrato in vasca per vincere ma lui ha fatto una buona prova". Il primatista mondiale soddisfatto, ma convinto che si potesse fare di più: "Sono arrivato lungo alla fine: partenza e arrivo sono da migliorare. Ieri ero un po' più sciolto; non è il dorso che mi piace nuotare, non sono stato fluido come ieri. Può capitare: è stato un finale ricco di tensione". Per Thomas, 22 anni di Thiene, reduce dal titolo iridato nei 50 farfalla, l'oro e' svanito nelle bracciate finali. A meta' gara il nuotatore delle Fiamme Oro aveva toccato per terzo in 25"50 dopo la gran partenza del diciottenne polacco Ksawery Masiul, poi solo sesto in 52"92.