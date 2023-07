Cecenia, aggredita la giornalista di Novaya Gazeta Elena Milashina: testa rasata e dita spezzate

Elena Milashina, giornalista della testata in lingua russa Novaya Gazeta, e l'avvocato Alexander Nemov sono stati aggrediti e percossi da uomini mascherati poco dopo essere atterrati all'aeroporto di Grozny, capitale della Cecenia, repubblica della Federazione Russa. Erano diretti in Tribunale per il processo contro Zarema Musayeva, madre di due attivisti locali che hanno contestato le autorità cecene, assistita dallo stesso Nemov.

Appena fuori dallo scalo, il veicolo su cui viaggiavano è stato bloccato da diverse auto, gli aggressori li hanno dapprima fatti scendere minacciandoli con le pistole alla tempia e poi brutalmente percossi. Milashina ha subito un trauma cranico e la frattura di diverse dita, Nemov ha riportato un taglio profondo sulla gamba. Le attrezzature che avevano al seguito sono state distrutte. La giornalista e l'avvocato sono stati portati prima in un ospedale di Grozny e poi a Beslan, nella vicina regione dell'Ossezia settentrionale.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che "è stata un'aggressione molto grave che merita misure energiche" da parte delle forze di polizia. Russia: Ue, attacco a giornalista ennesima violazione diritti umani. “L'oltraggioso attacco odierno contro la giornalista Yelena Milashina e l'avvocato Alexander Nemov a Grozny, in Cecenia, è solo l'ultimo episodio di una serie di violazioni dei diritti umani e atti di intimidazione contro la società civile in tutta la Russia”, ha scritto in una nota il Servizio per l'Azione esterna Ue, organo diplomatico diretto dall'alto rappresentante Josep Borrell.

Milashina denuncia da tempo le violazioni dei diritti umani in Cecenia e ha subito minacce, intimidazioni e attacchi. Nel 2020 era stata picchiata da una dozzina di persone nella hall dell'hotel dove alloggiava.

Frattanto i giudici di Grozny hanno condannato Musayeva a 5 anni e mezzo di carcere per insulti e resistenza violenta alla polizia, accuse che i gruppi per i diritti umani ritengono false. È in custodia cautelare dal gennaio 2022. ll leader ceceno Ramzan Kadyrov ha accusato la famiglia Musayev di avere legami con gruppi terroristici, affermando che dovrebbero essere imprigionati o uccisi.