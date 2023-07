Chi è Angelika Hutter, una vita allo sbando e i deliri sui social. Dal carcere: “Sono in un baratro"

“Ich bin in einem Abgrund”, ovvero “Sono in un baratro” continua a ripetere Angelika Hutter nel carcere della Giudecca a Venezia.

Venerdì pomeriggio ha potuto parlare con il suo difensore d’ufficio, l’avvocato Giuseppe Triolo, lo stesso che l’affiancherà oggi, quando la trentunenne tedesca comparirà davanti al giudice di Belluno, Enrica Marson, per l’udienza di convalida del suo arresto per l’omicidio stradale del piccolo Mattia Antoniello, del suo papà Marco, e della nonna Mariagrazia Zuin, avvenuto giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese.

“Non ricordo nulla di quello che è successo” ha assicurato al suo legale. Ma non è escluso che la memoria di quegli istanti - quando ha bruscamente sterzato salendo sul marciapiede e puntando la macchina contro la famigliola di turisti veneziani - possa riaffiorare col passare delle ore. La donna alterna momenti di lucidità ad altri nei quali scoppia in un pianto irrefrenabile. Il corpo magro, il volto scavato. Quasi irriconoscibile rispetto alle vecchie foto nelle quali appare solare e sorridente. Oggi è una donna estremamente fragile dal punto di vista psicologico. “Angelika sta combattendo una battaglia interiore perché si sente addosso la responsabilità di aver ammazzato tre persone” riflette l’avvocato Triolo.

La vita in Germania

Angelika ha un fratello, Martin, che vive ad Augusta, mentre i suoi genitori sono arrivati in Germania dalla Romania quando lei era bambina. È cresciuta ad Alholming, un paesino di duemila abitanti nel land della Baviera, in una bella villetta gialla al civico 8 di via Anger. I vicini raccontano di una ragazza tranquilla, riservata, per qualche tempo fidanzata con un postino. Su Instagram si definisce “artista”, di fatto cercava di vendere opere multimediali, disegni ad acquerello, mobili decorati a mano e biglietti di matrimonio. Ha anche un proprio sito internet ma pare che l’attività non abbia mai riscosso successo. “Sembrava letargica e depressa” l’ha descritta un vicino di casa alla Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi.

La vita in strada e l'auto come casa

Dopo l’incidente, con l’ausilio di una traduttrice, ha detto di essere in Italia “per farsi un giro” e di aver perso il controllo dell’auto finendo contro il gruppetto di turisti che camminava sul marciapiede. Di sicuro c’è che stava guidando a forte velocità nel pieno centro di Santo Stefano di Cadore.

Le ultime foto su Instagram risalgono all’8 ottobre. “A ottobre è accaduto qualcosa - racconta un residente al quotidiano tedesco - prima è arrivata un’auto di pattuglia, poi una seconda. Il padre è uscito, ma non abbiamo scoperto esattamente cosa fosse successo”. Una settimana dopo, Angelika ha fatto le valigie e se n’è andata: “Guidava un’automobile nera. Ci ha spinto dentro un materasso, ma a parte questo non ha portato molto con sé. Si diceva che fosse partita per il Sud dell’Europa”. La sua vita da sbandata è iniziata così. Viaggiava, mangiava e dormiva: tutto all’interno di quell’auto, come confermano le coperte e i generi alimentari rinvenuti tra le lamiere contorte del veicolo, dopo l’incidente. Pare che a gennaio i suoi genitori siano andati a cercarla. Ai vicini hanno poi raccontato di averle fatto visita in Grecia.

Chi ha potuto avvicinare Angelika Hutter dopo l’incidente, racconta di averne ricavato l’impressione di una sbandata senza fissa dimora, abituata a vivere di espedienti. Nella sua auto i militari hanno trovato abiti sporchi, coperte, bottiglie d’acqua e persino verdure. Tutto lascia pensare che quell'auto fosse diventata la sua casa.