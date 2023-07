Chi sono i 21 nuovi cardinali annunciati dal Papa: saranno creati nel Concistoro del 30 settembre

Nell’annunciare, ieri dopo l’Angelus, la creazione di 21 nuovi cardinali che andranno a comporre il Sacro Collegio (delle nuove porpore, 19 hanno meno di 80 anni e quindi acquisiranno il diritto a partecipare al futuro Conclave), Papa Francesco ha sottolineato che “la loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa, che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra”. Ed è proprio il concetto di “universalità” che al Papa sta molto a cuore, il quale si riflette nelle scelte dei suoi dieci anni di Pontificato, puntellato da Concistori frequenti e corposi, quasi uno ogni anno. Quello annunciato ieri a sorpresa (anche se era nell’aria) si celebrerà dopo l’estate, il 30 settembre, ed è il nono.

Scorrendo la lista, si trova subito conferma dell’attenzione di Bergoglio nell’aumentare la rappresentanza di realtà ecclesiastiche periferiche, marginali e finora non tenute nell’opportuna considerazione all’interno del governo della Chiesa, in quell’ambito di aiuto e supporto al Papa che è l’azione pastorale del Vicario di Cristo in Terra.

I nomi: 19 elettori, 3 non elettori

Ecco i nomi: il prefetto per i Vescovi, Robert Francis Prevost; il neo-prefetto per la Dottrina della Fede, Víctor Manuel Fernández; il nunzio apostolico per l’Italia e San Marino, Emil Paul Tscherrig; il nunzio negli Stati Uniti, Christophe Pierre; l'arcivescovo di Città del Capo (Sudafrica), Stephen Brislin; quello di Cordoba (Argentina), Angel Sixto Rossi; l'arcivescovo di Bogotá (Colombia), Luis José Rueda Aparicio; quello di Lodz (Polonia), Grzegorz Rys; l'arcivescovo di Juba (Sud Sudan), Stephen Ameyu Martin Mulla; quello di Madrid José Cobo Cano; l'arcivescovo coadiutore di Tabora (Tanzania), Protase Rugambwa; il vescovo di Penang (Malaysia), Sebastian Francis; il vescovo di Hong Kong, Stephen Chow; quello di Ajaccio François-Xavier Bustillo; l'ausiliare di Lisbona Americo Manuel Alves Aguiar e il rettor maggiore dei Salesiani Angel Fernández Artime, finora semplice sacerdote.

Gli italiani sono appena due e senza nessun capo-diocesi: c’è il prefetto delle Chiese Orientali, Claudio Gugerotti e il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. Un italiano anche fra i tre ultraottantenni, che faranno parte della sezione dei non elettori del Collegio: l'ex segretario del dicastero dei Migranti, Agostino Marchetto. Gli altri due over 80, “che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa”, sono l'arcivescovo emerito di Cumaná (Venezuela), Diego Rafael Padron Sanchez, e il padre cappuccino Luis Pascual Dri (96 anni), confessore nel Santuario di Nostra Signora di Pompei a Buenos Aires, spesso portato a esempio dal Papa.

Il più giovane è Alves Aguiar, che compirà 50 anni il prossimo 12 dicembre, e sarà il secondo membro più giovane del Sacro Collegio dopo il 49enne Giorgio Marengo. Il più anziano è Dri. Tra le nuove porpore, la media è tra i 60 e i 70 anni, il che comporterà un notevole ringiovanimento nelle file degli elettori. Per quanto riguarda gli ordini religiosi rappresentati, entrano un agostiniano, tre francescani, due gesuiti e un salesiano.

Cardinali da tutti i continenti

Nella lista dei nuovi cardinali, le porpore provengono da nazioni di ogni continente. America: uno dagli Stati Uniti, tre dall’Argentina (il Paese del Papa), uno rispettivamente dalla Colombia e dal Venezuela. Europa: uno rispettivamente da Svizzera, Polonia e Portogallo; due ciascuno da Francia e Spagna. Africa: uno ciascuno da Sudafrica, Tanzania e Sud Sudan (un Paese molto caro al Pontefice, visitato quest’anno, che con la nomina di oggi avrà il suo primo cardinale). Asia: uno dalla Malaysia e uno da Hong Kong-Cina.

Un Collegio meno romano-centrico, più rivolto “alle Chiese particolari diffuse nel mondo”

Come si vede, quindi, Bergoglio vuole un Collegio cardinalizio sempre meno romano-centrico, svincolato dai ristretti circoli della Curia. Una Chiesa sempre più rivolta alle periferie, “di frontiera”, espressione di un corpo ecclesiale “in uscita” e dalla vocazione fortemente missionaria.

Evidente la volontà del Papa, emersa già nelle ultime nomine di Curia, di lasciare la sua eredità e imporre la sua impronta all'avvenire della Chiesa. “L'inserimento dei nuovi cardinali nella Diocesi di Roma manifesta l'inscindibile legame tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari diffuse nel mondo”, ha precisato il Pontefice.

Ad oggi, il Collegio cardinalizio è composto da 121 elettori e 101 non votanti, mentre il prossimo 30 settembre gli elettori diventeranno 138 (ben oltre la quota di 120 fissata da Paolo VI e confermata da Giovanni Paolo II ma sistematicamente disattesa) e 106 i non votanti. Va detto che il 1° ottobre supererà gli 80 anni il cardinale bengalese Patrick D'Rozario, quindi già il giorno dopo la celebrazione del Concistoro il numero dei votanti scenderà a 137. Entro la fine dell’anno, poi, altri quattro diventeranno ottuagenari, nel 2024 ulteriori 13 usciranno dal novero degli elettori, e quindi dei potenziali papabili.

Nel prossimo Conclave una “maggioranza bergogliana”

In totale, in nove Concistori, al 30 settembre prossimo Francesco avrà creato in tutto 142 porporati, con una conformazione del futuro Conclave in cui la presenza di quelli di nomina bergogliana sarà di gran lunga maggioritaria, per quanto non li si possa definire un corpo ben omogeneo e allineato, tutt'altro. Inoltre, va precisato che una sorta di “maggioranza filo-papale” non comporta affatto una scelta del successore in continuità con l’attuale Pontefice. Lo stesso Papa Francesco emerse da un Collegio cardinalizio formato da porpore nominate da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, in cui la maggioranza esprimeva cioè una tendenza del tutto opposta a quella dell’orientamento dell’attuale Pontefice.