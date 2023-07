Chiara Ferragni: morta la cagnolina 'Mati'. L'addio toccante sui social:"Hai creato la mia famiglia"

Sempre nel lungo post l'influencer ricorda che è stata proprio Mati a farle conoscere Fedez: "In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica, pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?”

Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, e invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia…Sarai per sempre la mia prima bimba", scrive ancora su Instagram la moglie di Fedez.