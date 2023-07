Ciclismo, cade durante una gara in Austria: muore un corridore italiano 17enne

Un incidente con un terribile epilogo che ricorda quello di un mese fa quando, al Giro di Svizzera senior, aveva perso la vita il corridore elvetico Gino Mader . Un ciclista italiano di 17 anni, Jacopo Venzo, è morto in un incidente durante una gara in Austria. L'incidente è avvenuto venerdì durante la prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt in Alta Austra. Il ciclista è rovinosamente caduto durante la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg. La scorsa notte è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti a Linz. La gara a tappe è stata annullata.

La squadra ha affidato ad un post sui social il racconto del dolore per la scomparsa del giovanissimo corridore.