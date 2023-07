Tour de France: 18a tappa, Moûtiers - Bourg en Bresse

Ieri Jonas Vingegaard sembra aver definitivamente scritto la parola “fine” sull'edizione 110 della Grand Boucle. La crisi di Tadej Pogacar, che cade, subisce il caldo e molla psicologicamente, ha creato il vuoto alle spalle del danese, ora a 7'38" di vantaggio dal rivale.

Ma la maglia gialla non canta ancora vittoria, seppur con quel vantaggio conquistato sullo sloveno: "Non mi aspettavo una giornata così positiva, è fantastico avere un vantaggio di 7 minuti in classifica, ma non siamo ancora a Parigi: sono sicuro che Pogacar cercherà di fare ancora qualcosa, ci sono ancora tappe complicate in questo Tour - e aggiunge - "Ero dietro di lui quando è caduto, è un peccato davvero. Lo abbiamo aspettato perché non volevamo trarre vantaggio da questa situazione, non so se la caduta può aver influito sulla sua performance".

E' notizia di oggi, che il corridore belga Wout vanAert, compagno di squadra di Vingegaard, non prenderà parte alla tappa odierna, per raggiungere la sua compagna in procinto di partorire: "Come tutti sanno, Sarah è incinta e le cose cominciano a diventare più chiare a casa. In consultazione con il team, abbiamo deciso che il mio posto è lì".