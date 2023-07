Tour de France, quarta tappa: nel circuito di Nogaro la spunta in volata ancora Jasper Philipsen

Dopo la vittoria di ieri, è bis per il belga Jasper Philipsen che si assicura in volata la quarta tappa del Tour, Dax-Nogaro di 181,8 km. Arrivo nel circuito automobilistico che ha ospitato in due occasioni il Motomondiale: nel 1978 e nel 1982. Al secondo posto, a circa 20 cm di distanza da Philipsen, l'australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), terzo Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Il britannico Adam Yates (Uae team Emirates) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 6" di vantaggio sul compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar.