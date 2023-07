Tour de France: Lafay conquista la seconda tappa, Yates resta in maglia gialla

La tappa

Dal decimo chilometro Neilson Powless, Edvald Boasson Hagen e Rémi Cavagna vanno in fuga. I tre conducono per circa 130 chilometri, finché Cavagna non riesce più a reggere il ritmo degli altri due che restano in testa da soli. Al 141esimo chilometro Powless precede Boasson Hagen conquistando il Gram Premio della Montagna. Una quindicina di chilometri dopo Trentin scivola, si rialza e riparte, ma perde terreno e la UAE perde un uomo per il finale di tappa. Powless e Boasson Hagen sono in fuga con circa due minuti di vantaggio sul gruppo, trainato dalla UAE. Dalla Cote de Gurutze in poi Powless stacca Boasson Hagen e resta da solo al comando dopo avere staccato Boasson Hagen. Lo statunitense conquista anche il suo quarto Gran Premio della Montagna e il suo distacco da Boasson Hagen raggiunge i due minuti. Powless inizia la scalata della collina dello Jaizkibel con un minuto e mezzo di vantaggio, mentre Boasson Hagen è già stato raggiunto dal gruppo. A 22 chilometri dall'arrivo la distanza tra Powless e il gruppo di assottiglia a 42 secondi. Intanto il pubblico sta occupando interamente la strada su cui devono passare i corridori, costretti a mettersi in fila indiana. A 19,3 chilometri dalla fine, con la strada tutta in salita, il gruppo aggancia Powless: finisce qui la sua fuga, durata oltre 180 chilometri. Al Gran Premio della Montagna Tadej Pogačar va in sprint e taglia il traguardo, inseguito da Jonas Vingegaard. I due staccano il gruppo di 15 secondi, quando mancano 15 chilometri dalla fine.