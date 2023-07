Tour de France, sesta tappa: 144 chilometri da veri scalatori. Ora al via, segui la cronaca testuale

Tour de France, la sesta tappa di giovedì 6 luglio sarà la prima con il traguardo in salita dell'edizione 2023. Partenza da Tarbes, negli Alti Pirenei, e arrivo in quota a Cauterets Cambasque. Ci si attende la reazione di Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, dopo che nella loro sfida a due mercoledì si è inserito Jai Hindley, australiano della Bora-Hansgrohe, che ha fatto saltare il banco partendo a circa 20 chilometri dall'arrivo.

Il percorso

La sesta tappa del Tour, ancora una volta in montagna, è persino più dura della quinta. In tutto sono 144 chilometri, con quattro Gran Premi della Montagna. I primi 56 chilometri sono relativamente facili, ma da quel momento in poi la salita del Col d’Aspin avrà una pendenza media del 6,5%. Quindi una discesa di 12 chilometri e poi una nuova salita, quella del Col du Tourmalet, lunga 17 chilometri e con una pendenza che tocca punte del 10%. Dopo cima Jacques Godet, a quota 2.115 metri, altri 30 chilometri in discesa fino a Pierrefitte. Da lì inizia la salita finale fino a Cauterets Cambasque, con una pendenza media del 5,4% e massima dell'11% a due chilometri dal traguardo.

Quando e dove vederla

La partenza è prevista alle 13.10, con cronaca testuale su Rainews.it. Dalla 14.45 al via la diretta tv, gratuita e in chiaro, su Rai 2 e quella in streaming su Rainews.it.