Tour de France, quattordicesima tappa: segui la diretta streaming e la cronaca testuale

Ora in corso la quattordicesima tappa del Tour de France, 151,8 chilometri tra Annemasse e Morzine les Portes du Soleil con diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay. In tutto 4mila metri il dislivello, che ne fa una gara per veri scalatori. La prima salita è il Col de Saxel, 4,2 chilometri al 4,6%. Solo un antipasto delle salite ancora più ripide che attendono i ciclisti subito dopo. Quella di Col de Cou arriva al 7,4% ed è lunga sette chilometri. Nell'ultima parte della tappa c'è il Col de la Ramaz, 13,9 chilometri con una media del 7,1% e picchi del 12%, e infine il Col de Joux Plane, 11,6 chilometri all’8,5% e gli ultimi sei che non scendono mai sotto al 9%.

Anche oggi il Tour de France promette emozioni e colpi di scena, dopo la vittoria in solitaria di Michał Kwiatkowski nella tredicesima tappa di venerdì, la Chatillon sur Chalaronne-Grand Colombier lunga 137,8 chilometri.

Il polacco ha staccato di 47 secondi Maxim Van Gils e di 50 secondi Tadej Pogacar che, con uno scatto nel finale, ha distanziato la maglia gialla Jonas Vingegaard, giunto quarto, e ha guadagnato con l'abbuono una manciata di secondi sul rivale.

Adesso il danese si ritrova in classifica generale con un vantaggio di appena 9 secondi sul ciclista dell'UAE Team Emirates. E c'è da scommettere che sulle salite tra Annemasse e Morzine les Portes sarà ancora duello all'ultimo tornante.