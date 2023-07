Tour de France: terzultima frazione da Moirans en Montagne a Poligny

Si avvicina la chiusura del sipario della Grande Boucle, con la maglia gialla di fatto in mano a Jonas Vingegaard privo della concorrenza di Tadej Pogačar. Mentre gli uomini di classifica saranno già concentrati sul tappone del giorno seguente, destinato a chiarire gli ultimi dubbi circa la composizione finale del podio di Parigi, la 19a frazione che va da Moirans en Montagne a Poligny, per complessivi 172.8 km, propone una doppia possibile soluzione. Da un lato c'è chi vorrà tentare per l'ultima volta la strada della fuga a lunga gittata, sperando che la presenza del GPM della Côte d'Ivory (2.3 km al 5.9%), la cui vetta è posta a 26 km dal traguardo, possa scoraggiare i velocisti e le loro squadre dal tenere cucita la corsa; dall'altro, al contrario, gli ultimi 20 km in piano, con addirittura gli 8 km finali in rettilineo, potrebbero invogliare proprio gli sprinter rimasti, ingolositi dal potersi giocare ancora una tappa a Poligny. Si preannuncia dunque una lotta tra chi scappa e chi insegue.

Ieri l'emozionante vittoria in volata del connazionale della maglia gialla, Kasper Asgreen , tra i quattro ciclisti in fuga fino al traguardo di Bourg en Bresse.