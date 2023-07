Cina, strage in una scuola materna: uccisi a coltellate 3 bambini e 3 adulti

Tre adulti e tre bambini uccisi, è questo il primo, tragico, bilancio della strage avvenuta in un asilo di Lianjiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

"Le vittime sono un insegnante, due genitori e tre studenti. Un uomo sospetto è stato arrestato", ha dichiarato una portavoce del governo cittadino che, fa sapere, si registra anche un ferito.

L'attacco è avvenuto intorno alle 7,40, ora locale, stando a quanto riferito dalla rete statale China News Network. Secondo il quotidiano The Paper, citando testimonianze di residenti locali, l'aggressore è arrivato in un asilo nido portando un coltello, con il quale ha aggredito subito un bambino e due adulti che si trovavano all'ingresso, in attesa di entrare.

La polizia locale ha spiegato in un comunicato che l'uomo, 25 anni, fa di cognome Wu e ha perpetrato un "aggressione intenzionale". Attualmente l'omicida si trova in stato di fermo, sebbene le autorità non abbiano fornito informazioni sull'età e sull'identità delle vittime.

La Cina vieta severamente ai cittadini di possedere armi da fuoco e negli ultimi anni si è registrata un aumento delle aggressioni all'arma bianca, spesso con le scuole prese di mira.