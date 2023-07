Clima, il Papa invia un telegramma: "Necessari sforzi coraggiosi per affrontare la sfida"

Urgono ''sforzi coraggiosi e lungimiranti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e proteggere responsabilmente il Creato'', è il monito del Papa in un telegramma fatto recapitare al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.

Il Pontefice si riferisce ai danni causati da nubifragi e dagli incendi nel nord e nel sud dell'Italia. Bergoglio, in particolare, ha espresso ''affettuosa vicinanza alle popolazioni colpite da questi eventi atmosferici che evidenziano la necessità di porre in atto sforzi coraggiosi e lungimiranti prendendosi cura della casa comune''.

Papa Francesco ha poi invocato ''il conforto per quanti soffrono le conseguenze di così gravi disastri'', esprimendo ''apprezzamento per quanti si sono prodigati generosamente nei soccorsi in particolare i Vigili del Fuoco''.