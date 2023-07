Inchiesta giornalistica di The Bell: dopo il ritiro della Coca-Cola dal mercato russo in seguito alla guerra in Ucraina, le forniture di “bollicine” passano alla Cina, all'Iran e perfino all’Afghanistan.

Dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, l'americana The Coca-Cola Company ha annunciato la sospensione delle operazioni in Russia, l'abbandono degli investimenti e delle spese in pubblicità e marketing. Dallo scorso autunno, tutta la Coca-Cola venduta in Russia è stata importata. Per Coca-cola, dopo il ritiro ufficiale, tutte le vendite sul mercato russo sono illegali.

Dopo lo scoppio della guerra, il servizio doganale federale russo ha sospeso la protezione dei marchi Coca-Cola, quindi ora qualsiasi bevanda riconducibile ai marchi Coca-Cola può essere importata in Russia e venduta liberamente sul mercato russo. Ciò viene fatto da dozzine di aziende, scrive The Bell. Le bevande di The Coca-Cola Company sono importate dagli Emirati Arabi Uniti, Iran, Turchia, Gran Bretagna, Polonia, Germania, Albania, Italia e Danimarca, Azerbaigian, Vietnam, Kazakistan, Uzbekistan, Cina, Georgia, Ungheria.

Pur avendo perso il primato Coca-Cola rimane al secondo posto per le vendite delle “bollicine”.