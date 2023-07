Col camion travolge due persone al culmine di una lite: un morto e un ferito a Reggio

Omicidio all'alba a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, in un autogrill. Un uomo, italiano, quarant'anni già conosciuto alle forze dell'ordine, ha travolto di proposito due persone, un 35enne di Reggio, che è rimasto ferito in modo non grave ed è attualmente in osservazione all'ospedale e un 27enne marocchino, Nassim el-Rahmani, che invece è morto sul colpo.

Il presunto omicida era alla guida del mezzo pesante che ha usato per investire i due rivali al culmine di una lite. Con lo stesso camion poi si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul posto ci sono gli uomini della Scientifica e della Mobile reggina, guidata da Alfonso Iadevaia, che è sulle tracce del presunto omicida e lo ha già identificato.

L'ipotesi investigativa è che i tre si siano trovati sul posto ma senza darsi appuntamento e che sia scoppiata una lite per futili motivi. Sono in corso approfondimenti.