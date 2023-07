Comandante di Edoardo De Angelis è il nuovo film d’apertura del Festival di Venezia

Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, è il nuovo film d’apertura, in prima mondiale in Concorso, dell’80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera (30 agosto – 9 settembre 2023). Challengers, il film di Luca Guadagnino precedentemente annunciato, non parteciperà alla Mostra a seguito delle decisioni assunte dalla produzione. Comandante sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto 2023 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura della 80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Comandante sarà distribuito da 01 Distribution. “Nel quadro di un film d’epoca, risultato di un importante investimento produttivo del cinema italiano, l’opera di Edoardo De Angelis risuona di non ambigui echi contemporanei – dichiara il Direttore Alberto Barbera – Il racconto dell’autentica vicenda del Comandante Salvatore Todaro che salvò la vita ai marinai sopravvissuti all’affondamento del mercantile nemico - mettendo a repentaglio la sicurezza del proprio sommergibile e dei suoi uomini - risulta come un forte richiamo all’esigenza di anteporre i valori dell’etica e della solidarietà umana alla logica brutale dei protocolli militari. Ringrazio l’autore, i produttori Nicola Giuliano e Pierpaolo Verga, e Paolo del Brocco di Rai Cinema per aver accettato il nostro invito a inaugurare l’80^ Mostra del Cinema della Biennale di Venezia”. “Aprire l'80. edizione della Mostra del Cinema è per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera – dichiara Edoardo De Angelis – Comandante è un film che parla di forza e Salvatore Todaro ne incarna la sua forma sublime: combattere il nemico senza dimenticare mai la sua natura di essere umano. Pronto a sconfiggerlo ma anche a prestargli soccorso per salvarne la vita come prescritto dalla legge del mare. Perché così si è sempre fatto e sempre si farà”. Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, è scritto da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. Il film è una produzione Indigo Film e O’Groove con Rai Cinema, Tramp LTD, V-Groove, Wise Pictures, in associazione con Beside Productions, in collaborazione con la Marina Militare Italiana e Cinecittà.

Enrico De Luigi / ufficio stampa Biennale di Venezia Comandante

Sinossi

All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte affronta un mercantile armato che viaggia a luci spente e lo affonda a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Enrico De Luigi / ufficio stampa Biennale di Venezia Comandante, Edoardo De Angelis

Edoardo De Angelis – Nota biografica

Edoardo De Angelis è un regista, sceneggiatore e produttore nato a Napoli nel 1978. Esordisce con Mozzarella Stories (2011), cui segue Perez (2014). Il film che gli ha dato la notorietà è Indivisibili (2016). Presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, vince il Premio Pasinetti come miglior film, 6 David di Donatello, 7 Nastri d’argento e un Globo d’oro. Segue Il vizio della Speranza (2018) che ottiene il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma. Con lo stesso titolo, il libro pubblicato da Mondadori. Nel 2020 firma la regia di Tosca per il Teatro San Carlo di Napoli e gira il film per la Rai Natale in Casa Cupiello, dall’omonimo capolavoro di Eduardo De Filippo. Nel 2021 gira sempre per la Rai altri due film tratti dalle opere di Eduardo De Filippo, Non ti pago, con Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone e Sabato, Domenica e Lunedì. Nel 2022 gira la serie TV prodotta da Fandango per Netflix La vita bugiarda degli adulti tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Nell’autunno 2022 esce il libro Comandante, novellizzazione del suo omonimo film, scritto a quattro mani con Sandro Veronesi ed edito da Bompiani.

Ansa Una scena del film Challengers, diretto da Luca Guadagnino