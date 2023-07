Consiglio dei Ministri: 22 e 23 ottobre elezioni suppletive del Senato per il seggio di Berlusconi

È durato circa un'ora a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri.

All'ordine del giorno un'informativa del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul caro prezzi di alcuni beni di prima necessità e sui voli aerei nazionali. La commissione per il monitoraggio dei prezzi è fissata per giovedì 20 luglio e servirà a confrontare i dati forniti dalle imprese con quelli già disponibili. In media il trasporto passeggeri è rincarato del 37,9% su maggio 2022, mentre i voli nazionali sono “decollati” addirittura del 43,9%, più di quelli intercontinentali, fermi a +36,8%, a dimostrazione che il caro carburante era solo uno degli elementi in gioco.

Inoltre il Consiglio dei ministri ha esaminato il Disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (Economia e finanze); Disegno di legge: Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (Economia e finanze); Decreto legislativo: Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) - esame definitivo - (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr- Infrastrutture e Trasporti); leggi regionali.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in seguito alla comunicazione del decesso del senatore Silvio Berlusconi, ha individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 6 (Monza) della Regione Lombardia. Il Governo proporrà pertanto tale data al presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.

Ed è ufficiale la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario straordinario per la ricostruzione dei territori messi in ginocchio dall'alluvione del maggio scorso. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni - spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione - sentite le regioni interessate, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, ha deliberato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. Ai sensi del citato decreto, il commissario resterà in carica sino al 30 giugno 2024".