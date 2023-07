Corea del Nord, cittadino americano supera il confine e viene arrestato

La notizia è stata data dal comando delle Nazioni Unite a guida Usa che supervisiona l'area: "Riteniamo che l'uomo sia attualmente in custodia della Corea del Nord e stiamo lavorando con le nostre controparti delle Kpa (le forze armate nordcoreane) per risolvere questo incidente".

Il divieto è stato implementato dopo che lo studente universitario statunitense Otto Warmbier fu arrestato dalle autorità nordcoreane durante una visita al paese nel 2015. Morì nel 2017, pochi giorni dopo essere stato rilasciato dalla prigione ed essere tornato negli Stati Uniti in coma.

Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha dichiarato di non avere alcuna informazione sull'incidente. L'avviso di viaggio del Dipartimento di Stato vieta ai cittadini statunitensi di entrare nella Corea del Nord “a causa del continuo grave rischio di arresto e detenzione a lungo termine di cittadini statunitensi”.

Secondo il quotidiano sudcoreano Dong-a Ilbo , che cita fonti dell'esercito della Corea del Sud, l'uomo arrestato si chiama Travis King ed è un soldato dell'esercito americano, ma non ci sono conferme da parte Onu.

I casi di diserzione di statunitensi o sudcoreani verso la Corea del Nord sono molto rari, mentre sono più di 30 mila i nordcoreani fuggiti in Corea del Sud dalla fine della guerra di Corea del 1950-53 per evitare l'oppressione politica e le gravi difficoltà economiche in cui versa il paese.

Tra i casi più famosi di soldati che hanno “disertato” fuggendo al Nord, c'è quello di Charles Jenkins, che abbandonò il suo posto militare in Corea del Sud nel 1965 e fuggì attraverso la DMZ. È apparso in film di propaganda nordcoreani e ha sposato una studentessa di infermieristica giapponese rapita da agenti nordcoreani. È morto in Giappone nel 2017.

Negli ultimi anni, alcuni americani sono stati arrestati in Corea del Nord dopo essere entrati nel Paese dalla Cina. Successivamente sono stati condannati per spionaggio e altri atti antistatali, ma sono stati rilasciati dopo che gli Stati Uniti hanno inviato missioni di alto profilo per garantire la loro libertà.