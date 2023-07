Corea del Sud, 26 morti e 10 dispersi a cause dalle alluvioni

È una corsa contro il tempo per salvare decine di automobilisti intrappolati in un tunnel sotterrano a Cheongju, nella provincia di North Chungcheong, Corea del Sud.

Il Paese è stato colpito in queste ultime ore da una una pioggia torrenziale che ha colto alla sprovvista gran parte della popolazione lasciando dietro di sé, ma il bilancio è destinato a salire, almeno 26 morti e dieci dispersi.

Chi stava transitando lungo la galleria non ha fatto in tempo a scappare prima di essere sommerso dalle acque e la speranza di trovare dei superstiti diminuisce di ora in ora.

Gran parte delle vittime finora identificate ha perso la vita a causa delle massicce frane che hanno travolto le case nell'area montuosa del Gyeongsang settentrionale. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno, altre persone dichiarate disperse sono state spazzate via dopo che un fiume è esondato.

Segnalato anche lo straripamento di una diga e il ritrovamento di cinque nuovi corpi all'interno di un autobus sommerso.