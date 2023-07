La Corte nazionale francese riconosce il diritto d'asilo ai russi renitenti alla mobilitazione

La Corte nazionale francese per i rifugiati ha stabilito che i cittadini russi che sfuggono alla mobilitazione, al servizio di leva nell'esercito russo o che hanno disertato da esso hanno diritto a ottenere l’asilo nel Paese.

La decisione della Corte rileva che la mobilitazione annunciata dal presidente Vladimir Putin è diventata non "parziale", ma "ampia" e che al momento è praticamente impossibile rifiutare la coscrizione nell'esercito russo. Allo stesso tempo, il solo fatto di trovarsi nella riserva, senza aver ricevuto un documento di mobilitazione o di coscrizione, non sarà considerato motivo sufficiente per ottenere asilo.

Il canale televisivo russo d’opposizione Tv Rain, citando il portale Internet CNews, riferisce che la decisione del tribunale francese è collegata al caso del cittadino russo Magomedrasul Yusupov, che ha rivendicato lo status di rifugiato a causa della cartolina di precetto ricevuta, ma il dipartimento francese per la protezione dei rifugiati ha respinto la sua richiesta, affermando che la mobilitazione in Russia sarebbe terminata.

Secondo i dati ufficiali, dallo scorso settembre, nell'ambito della “mobilitazione parziale” annunciata da Putin per rifornire le unità dell'esercito che partecipano alla guerra con l'Ucraina, sono stati richiamati al servizio militare oltre 330.000 russi che si trovano nella riserva. Alla fine dello scorso ottobre, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito del completamento della mobilitazione. Successivamente, Putin ha anche annunciato la fine della mobilitazione, ma non ha firmato il relativo decreto. Pertanto, la mobilitazione ufficiale in Russia continua a rimanere in vigore.

A gennaio, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato l'obiettivo di aumentare il numero delle truppe russe a 1,5 milioni entro tre anni. Si presume che quasi la metà di loro saranno soldati a contratto.